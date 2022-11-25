"الأخضر" يواجه بولندا بحلم التأهل لدور الـ16 بمونديال قطر.. غدًا

يمتلك منتخب تونس نقطة واحدة من تعادل سلبي أمام الدنمارك، فيما لا تملك أستراليا أي رصيد نقطي بعد الخسارة أمام فرنسا، في حين تمتلك فرنسا 3 نقاط، والدنمارك نقطة واحدة.