"الأخضر" يواجه بولندا بحلم التأهل لدور الـ16 بمونديال قطر.. غدًا

تُستكمل غدًا السبت مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس العالم قطر 2022 بلقاءات قوية عدة، هي على النحو الآتي:
تُقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجنوب. ويقع المنتخبان بالمجموعة الرابعة بجانب فرنسا والدنمارك.
يمتلك منتخب تونس نقطة واحدة من تعادل سلبي أمام الدنمارك، فيما لا تملك أستراليا أي رصيد نقطي بعد الخسارة أمام فرنسا، في حين تمتلك فرنسا 3 نقاط، والدنمارك نقطة واحدة.
تُقام المباراة في تمام الساعة الـ4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب المدينة التعليمية، وهما بالمجموعة الثالثة بجانب منتخبَي الأرجنتين والمكسيك.
يحتل منتخب السعودية صدارة المجموعة بـ3 نقاط، بينما يمتلك منتخب بولندا نقطة واحدة بعد التعادل السلبي أمام المكسيك، ولم يحصد المنتخب الأرجنتيني أية نقاط.
تُقام المباراة في تمام الساعة الـ7 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب 974. ويقع المنتخبان بالمجموعة الأولى إلى جانب تونس وأستراليا.
حصدت الدنمارك نقطة واحدة بعد التعادل السلبى أمام تونس، بينما يتصدر منتخب فرنسا المجموعة بحصوله على 3 نقاط بعد فوزه على أستراليا.
تُقام المباراة في تمام الساعة الـ10 مساء على ملعب لوسيل، ويقع كل منهما بالمجموعة الثالثة بجانب منتخبَي السعودية والأرجنتين.
يمتلك المكسيك نقطة واحدة بعد التعادل السلبي أمام منتخب بولندا، بينما لا يملك منتخب الارجنتين أية نقاط بعد الخسارة أمام السعودية.