تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم.. اختتام مهرجان اكتشاف المواهب السادس في حائل

اختُتم أمس الأربعاء مهرجانُ اكتشاف المواهب السادس الذي أُقيم في مدينة حائل تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثّلًا في اللجنة الفنية، بهدف اكتشاف المواهب الكروية بالمدارس، وإتاحة الفرصة أمامها للانضمام للأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.
وشهد المهرجانُ، يوم الثلاثاء، مهرجان اكتشافَ المواهب للبنات، ويوم الأربعاء للبنين، بمشاركة أكثر من 120 لاعبة، و130 لاعبًا، تحت إشراف 12 مدربة، و21 مدربًا؛ حيث تم تقسيم الملعب إلى 10 محطات تدريب، وتوزيع اللاعبات واللاعبين على المجموعات، وشاركت كل مجموعة لمدة 15 دقيقة، لاكتشاف المواهب خلال المهرجان وفق معايير فنية، ليصل إجمالي البرنامج إلى 5 ساعات.
وفي ختام المهرجان تمّ تكريم المشاركين بهدايا تذكارية؛ حيث سيتمّ فرز المواهب التي اجتازت الاختبارات تمهيدًا لإلحاقهم بمركز التدريب الإقليمي في حائل؛ من أجل صقل مواهبهم عبر برامج احترافية تم وضعها بما يتناسب مع مسار تطوير المواهب الذي يمثّل إحدى ركائز استراتيجية تحول كرة القدم السعودية.
ومن المقرَّر أن يُقام المهرجان القادم في منطقة تبوك يومَي 3 و4 أكتوبر المقبل، على أن تعقبه 8 مهرجانات في كلٍّ من: الجوف، أبها، جدة، حفر الباطن، الدمام، الباحة، المدينة المنورة والرياض.
يُذكر أن الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم حدّدت أعمار المشاركين للطلاب من 6 إلى 9 سنوات، وأعمار المشاركات من الطالبات من 9 إلى 12 عامًا.
من جانبه قدّم المسؤولُ الفني لإدارة البراعم، الكابتن خالد الفرحان، شكرَه وتقديره لإدارة التعليم بمنطقة حائل على تعاونها المثمر في إنجاح المهرجان، كما وجّه الشكر والتقدير لإدارة نادي الجبلين، وملعب وزارة التعليم بحائل؛ على استضافة المهرجان وتوفير كافة الإمكانات اللازمة التي ساهمت في إقامة الفعالية.