تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم.. اختتام مهرجان اكتشاف المواهب السادس في حائل

وشهد المهرجانُ، يوم الثلاثاء، مهرجان اكتشافَ المواهب للبنات، ويوم الأربعاء للبنين، بمشاركة أكثر من 120 لاعبة، و130 لاعبًا، تحت إشراف 12 مدربة، و21 مدربًا؛ حيث تم تقسيم الملعب إلى 10 محطات تدريب، وتوزيع اللاعبات واللاعبين على المجموعات، وشاركت كل مجموعة لمدة 15 دقيقة، لاكتشاف المواهب خلال المهرجان وفق معايير فنية، ليصل إجمالي البرنامج إلى 5 ساعات.