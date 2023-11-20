"ياسين بونو": الهلال فريق قوي جدًّا.. والدوري السعودي يتقدم بشكل مذهل

وقال "بونو" خلال مقابلة مع حساب "DavooXeneizeJRR" الأرجنتيني عبر منصة "إكس": الهلال نادٍ كبير جدًّا، ربما أنتم في الأرجنتين لا تعرفون نوعًا ما مَن هو الهلال في العالم العربي؛ لكن بما أنني من المغرب، كنت أعرف جيدًا أنه نادٍ قوي جدًّا؛ فالهلال قوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى".