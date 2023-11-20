"ياسين بونو": الهلال فريق قوي جدًّا.. والدوري السعودي يتقدم بشكل مذهل

قال المغربي "ياسين بونو" حارس مرمى الهلال ومنتخب المغرب إن الهلال نادٍ كبير جدًّا؛ مشيدًا بقوة دوري روشن للمحترفين في الفترة الأخيرة.
وقال "بونو" خلال مقابلة مع حساب "DavooXeneizeJRR" الأرجنتيني عبر منصة "إكس": الهلال نادٍ كبير جدًّا، ربما أنتم في الأرجنتين لا تعرفون نوعًا ما مَن هو الهلال في العالم العربي؛ لكن بما أنني من المغرب، كنت أعرف جيدًا أنه نادٍ قوي جدًّا؛ فالهلال قوي بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
واستطرد الحارس المغربي حديثه عن دوري روشن بأن "الدوري السعودي يتقدم بشكل مذهل، ونجحت العديد من الأندية في السعودية في الاستثمار جيدًا في كرة القدم".
وبسؤاله عن أصعب لاعب واجهتَه، قال: "إنهم كثيرون، فهناك سواريز.. كان مذهلًا، كرستيانو رونالدو، بنزيما جيد، وميسي لقد فعل الكثير ضدي، كان أصعب لاعب واجهته على الإطلاق، كان يظهر فجأة في المنطقة، ويضع الكرة في شباكي".
وتَحدث ياسين بونو عن كرستيانو رونالدو نجم النصر قائلًا: "كرستيانو أحد أفضل أصدقائي الآن، فهو شخصية طيبة، وتبادلت قميصي معه في إحدى المرات".
وتابع حديثه عن موقف طريف لابن رونالدو: "أتذكر مرة أنه سجل 4 أهداف ضدي وهو في ريال مدريد؛ فقال لي ابنه: أبي سجل عليك 4 أهداف.. الآن لقد كبر ابنه وهو معه في السعودية".