ضمن بطولة كوتيف الدولية.. أخضر 18 يواجه "هيدرولانديا" البرازيلي

ميدانيًّا، عاود لاعبو "الأخضر" تدريباتهم مساء اليوم السبت بعد مباراتهم يوم الأمس تحت إشراف المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر، والجهاز الفني المساعد، وطبَّقوا خلالها تمارين استرجاعية، أعقبها العمل على الجوانب التكتيكية.