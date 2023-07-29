ضمن بطولة كوتيف الدولية.. أخضر 18 يواجه "هيدرولانديا" البرازيلي

يخوض المنتخب السعودي لسن 18 عامًا لكرة القدم غدًا الأحد مباراته الثانية ضمن منافسات بطولة كوتيف الدولية، المقامة حتى السادس من شهر أغسطس المقبل بإسبانيا.
ويلاقي "الأخضر" فريق نادي هيدرولانديا البرازيلي تحت 20 عامًا في تمام الثامنة مساء بتوقيت إسبانيا (التاسعة مساء بتوقيت السعودية) على ملعب إلز آركس.
ميدانيًّا، عاود لاعبو "الأخضر" تدريباتهم مساء اليوم السبت بعد مباراتهم يوم الأمس تحت إشراف المدرب الفرنسي إيريك بروغيرر، والجهاز الفني المساعد، وطبَّقوا خلالها تمارين استرجاعية، أعقبها العمل على الجوانب التكتيكية.