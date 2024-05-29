القادم من التعاون.. رسميًّا "شاموسكا" يقود نيوم لموسمين

أعلن نادي نيوم الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، تعاقده مع المدرب البرازيلي "بيريكليس شاموسكا" لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين بدءًا من الموسم القادم.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس": "رحلته مستمرة في السعودية.. ومحطته الجديدة موطن الأحلام.. شاموسكا مدربًا لنيوم لموسمين".
وكشفت تقارير إعلامية أن "شاموسكا" سيحصل نظير قيادته فريق نيوم على إجمالي راتب قدره 10 ملايين دولار بواقع 5 كل موسم، إضافة إلى حوافز مالية كبيرة حال التأهل بعد الموسم الأول إلى دوري المحترفين.
الجدير ذكره أن المدرب البرازيلي بدأ مسيرته التدريبية في الملاعب السعودية منذ عام 2018 حينما تولى قيادة الفيصلي، ثم تولى درب الهلال لفترة مؤقتة بموافقةٍ من الفيصلي والشباب، ثم التعاون، وقاد الفيصلي إلى التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020ـ2021، إضافة إلى تحقيقه المركز الرابع مع التعاون.