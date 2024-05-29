القادم من التعاون.. رسميًّا "شاموسكا" يقود نيوم لموسمين

الجدير ذكره أن المدرب البرازيلي بدأ مسيرته التدريبية في الملاعب السعودية منذ عام 2018 حينما تولى قيادة الفيصلي، ثم تولى درب الهلال لفترة مؤقتة بموافقةٍ من الفيصلي والشباب، ثم التعاون، وقاد الفيصلي إلى التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020ـ2021، إضافة إلى تحقيقه المركز الرابع مع التعاون.