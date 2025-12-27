أضواء العريفي تزور نادي الاتفاق وتطّلع على مرافقه ومنشآته

زارت أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية، نادي الاتفاق، وذلك في إطار متابعة جهود تطوير القطاع الرياضي والاطلاع على سير العمل في الأندية الوطنية.وكان في استقبال العريفي الرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق حمد بن عبدالله المطوع، حيث حظيت خلال الزيارة بجولة ميدانية شاملة على مرافق النادي المختلفة، تضمنت ملعب النادي الرئيس «ملعب إيجو»، إلى جانب ملاعب الفئات السنية، واطّلعت على سير الأعمال التطويرية ومستوى التجهيزات في مختلف مرافق النادي.

وتابعت العريفي خلال الجولة خطط التطوير المعتمدة وآليات العمل، وما تحقق من تقدم في البنية التحتية، بما يسهم في دعم مسيرة النادي وتعزيز جاهزيته الفنية والإدارية، بما يتوافق مع مستهدفات وزارة الرياضة ورؤية المملكة 2030.

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق عن تقديره وامتنانه لأضواء العريفي على زيارتها للنادي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا للعمل الكبير الذي تقوم به وزارة الرياضة بقيادة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تطوير ودعم الأندية السعودية، وما تبذله من جهود ملموسة لتحقيق القفزات النوعية في مسيرة الرياضة السعودية. وأوضح المطوع بأن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الطموحة والدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة، والذي كان له الأثر الكبير في تسريع وتيرة التطوير والارتقاء بالمنظومة الرياضية في المملكة