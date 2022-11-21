كأس العالم قطر 2022.. تعادل (عادل) بين "أمريكا" و "ويلز"

لحق منتخب ويلز الأول لكرة القدم، بالتعادل بهدف لمثله أمام نظيره أمريكا، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، لحساب المجموعة الثانية.
أحرز لاعب منتخب أمريكا "تيموتي وياه" عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول الهدف الأول لصالح منتخب بلاده.
وعادل النتيجة لويلز قائد المنتخب "غاريث بيل" عند الدقيقة 82 من ركلة جزاء.
بتلك النتيجة تربع منتخب إنجلترا على صدارة المجموعة (3 نقاط)، وجاء ويلز ثانياً وأمريكا ثالثاً (بنقطة واحدة) وبقيت إيران رابعاً بدون نقاط.