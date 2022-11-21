كأس العالم قطر 2022.. تعادل (عادل) بين "أمريكا" و "ويلز"

لحق منتخب ويلز الأول لكرة القدم، بالتعادل بهدف لمثله أمام نظيره أمريكا، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب أحمد بن علي المونديالي، ضمن بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، لحساب المجموعة الثانية.