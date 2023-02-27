المنتخب السعودي لقفز الحواجز يتأهل إلى أولمبياد باريس‬

وزاد: "حظيت رياضة قفز الحواجز والفروسية بشكل عام بدعم سخي من القيادة الحكيمة، ومتابعة واهتمام وزير الرياضة، حيث أسهم ذلك في التأهل إلى الأولمبياد بعد تحقيق المركز الأول".