في افتتاح الجولة الثامنة من دوري روشن.. الشباب يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة العروبة

عاد فريق الشباب الأول لكرة القدم لسكة الانتصارات، عبر بوابة مستضيفه العروبة 3/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب جامعة الجوف بسكاكا، في افتتاح الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم أحمد الرميخاني.
الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب هارون كمارا، بعد مجهود وتمريرة رائعة من هداف الفريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 38 .
ومع نهاية الشوط الأول خسر الشباب خدمات حارسه الكوري " كيم" الذي خرج بداعي الإصابة وحل بدلاً عنه "المخضرم" عبدالله المعيوف.
وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 64، وضع " حمدالله " بصمته، بهدف ثان للشباب، مرت التسديدة من بين أقدام حارس العروبة " كوكي".
وفي الدقيقة 76 تصدى حارس الشباب المعيوف لتسديدة " تيو" ببراعة منقذاً فريقه من كرة هدف مؤكد للعروبة، وكرة ماثلة من قدم " الصيعري".
وتوج مصعب الجوير حضوره المميز في اللقاء بهدف ثالث للشباب، في الوقت بدلاً من الضائع 90+3 .
بتلك النتيجة بلغ الشباب النقطة 15 في المركز الرابع " مؤقتاً" فيما بقي العروبة في المركز العاشر برصيد10 نقاط.