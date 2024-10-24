في افتتاح الجولة الثامنة من دوري روشن.. الشباب يعود لسكة الانتصارات عبر بوابة العروبة

عاد فريق الشباب الأول لكرة القدم لسكة الانتصارات، عبر بوابة مستضيفه العروبة 3/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على أرض ملعب جامعة الجوف بسكاكا، في افتتاح الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم أحمد الرميخاني.