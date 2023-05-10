بمشاركة 28 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للناشئات على ثلاث فترات

انطلق اليوم الأربعاء، معسكر المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا لكرة القدم، والذي يُقام على ثلاث فترات خلال الشهر الجاري.
ويأتي هذا المعسكر ضمن تحضيرات أخضر الناشئات لمواجهة منتخب البحرين الشقيق يومي 26 و30 من شهر مايو الجاري في العاصمة البحرينية المنامة.
واستدعت مدربة الأخضر للناشئات تحت 17 عامًا ستيلا غوتال 28 لاعبة وهن:-
"لولوة موسى، زهرة باحميد، فجر سقاف، لولوة صالح، مايا عبدالرحمن، لمى الرميزان، منيرة الغنام، فجر عبداللطيف، هناء إسماعيل، جنى سلامة، لولو عبدالله، هيا أحمد، ماريا باغفار، حلا الشدوخي، حصة محمد، ليان صالح، ديالا الصبان، بسمة نواف، ليان أمير، غدي العتيبي، سهير باطوق، لولوة السريحي، رند العنزي، ميان العقيل، تالين محمد".
وسينضم الثلاثي "مجد العتيبي، فاطمة منصور، مرام اليحيى" لقائمة المنتخب في الفترة الثانية من المعسكر التي تنطلق يوم 17 من مايو.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا سبق وخاض مباراتين أمام المنتخب الكويتي في شهر مارس الماضي وخسر في أولى مبارياته وانتصر في الثانية وكان ذلك خلال ثالث معسكر تدريبي لمنتخب الناشئات.