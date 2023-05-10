بمشاركة 28 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للناشئات على ثلاث فترات

واستدعت مدربة الأخضر للناشئات تحت 17 عامًا ستيلا غوتال 28 لاعبة وهن:-

"لولوة موسى، زهرة باحميد، فجر سقاف، لولوة صالح، مايا عبدالرحمن، لمى الرميزان، منيرة الغنام، فجر عبداللطيف، هناء إسماعيل، جنى سلامة، لولو عبدالله، هيا أحمد، ماريا باغفار، حلا الشدوخي، حصة محمد، ليان صالح، ديالا الصبان، بسمة نواف، ليان أمير، غدي العتيبي، سهير باطوق، لولوة السريحي، رند العنزي، ميان العقيل، تالين محمد".