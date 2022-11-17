بعد رفعه 151 كجم.. الرباع السعودي آل رضي يحقِّق ذهبية بطولة نعيم أغلو الدولية

وجاء حصد آل رضي ذهبية الخطف بعد رفعه 151 كجم، وبرونزية النتر بعد رفعه 201 كجم، وانتزع فضية المجموع بـ 352 كجم، وسط منافسة شرسة من الرباعين في البطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 42 رباعًا يمثلون 15 دولة.