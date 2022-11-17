بعد رفعه 151 كجم.. الرباع السعودي آل رضي يحقِّق ذهبية بطولة نعيم أغلو الدولية

حقق الرباع السعودي حسن آل رضي ذهبية النتر وبرونزية الخطف وفضية المجموع في منافسات وزن 109+ كجم في بطولة نعيم سليمان أغلو الدولية والمقامة بالعاصمة التركية أنقرة.
وجاء حصد آل رضي ذهبية الخطف بعد رفعه 151 كجم، وبرونزية النتر بعد رفعه 201 كجم، وانتزع فضية المجموع بـ 352 كجم، وسط منافسة شرسة من الرباعين في البطولة التي تشهد مشاركة أكثر من 42 رباعًا يمثلون 15 دولة.
وتعدُّ بطولة نعيم أغلو الدولية من البطولات المعتمدة في الاتحاد الدولي للعبة رفع الأثقال.
وعبَّر الرباع حسن آل رضي عن سعادته بتحقيق ذهبية الخطف وبرونزية النتر وفضية المجموع للبطولة، ويقول هذه خطوة من خطوات النجاح وتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات للوطن.