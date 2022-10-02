في كأس آسيا.. أخضر الصالات يتغلب على كوريا الجنوبية برباعية

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة الصالات على نظيره منتخب على كوريا الجنوبية 4-0، اليوم الأحد، على صالة الشيخ سعد العبد الله في الكويت، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، في كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت.