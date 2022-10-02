في كأس آسيا.. أخضر الصالات يتغلب على كوريا الجنوبية برباعية

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة الصالات على نظيره منتخب على كوريا الجنوبية 4-0، اليوم الأحد، على صالة الشيخ سعد العبد الله في الكويت، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، في كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت.
وسجل فرحان علي (4 و23) وفهد الرديني (12 و39) أهداف الفوز لصالح المنتخب السعودي.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الأحد أيضاً اليابان مع فيتنام على نفس الصالة.
ويتصدر المنتخب الفيتنامي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق المواجهات المباشرة أمام منتخب السعودية الذي لعب ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط لليابان، في حين بقي رصيد كوريا الجنوبية خالياً من النقاط.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يوم الثلاثاء 4 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 8 أكتوبر.