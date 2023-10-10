هدف "نيمار" و"تاليسكا" ينافسون على جائزة الأجمل في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا

ينافس هدف نجم الهلال "نيمار"، وهدف مواطنه "تاليسكا" نجم النصر السعودي سباق الهدف الأجمل، على جائزة أجمل أهداف الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2023/ 2024م.
وتواصلت الإثارة والمنافسة القوية خلال مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023/ 2024، حيث شهدت هذه الجولة المزيد من الأهداف الرائعة.
وشهدت الجولة تسجيل 59 هدفًا في 19 مباراة، حيث قام الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باختيار 10 أهداف، يمكن للجماهير المشاركة في التصويت للهدف الأجمل من بينها.
نجح البرازيلي "نيمار" في تسجيل هدفه الأول بدوري أبطال آسيا، في مرمى ناساجي مازانداران، بعدما تابع الكرة في وسط الملعب ومرر بالكعب إلى زميله سالم الدوسري الذي أعاد بدوره التمرير إلى نيمار ليتقدم قبل أن يسدد بيسراه في الشباك.
كان نادي النصر السعودي يتقدم بنتيجة 2-1، قبل أن يضيف تاليسكا الهدف الثالث للفريق والثاني الشخصي بالنسبة له، بعدما تابع الكرة التي هيأها عبدالرحمن الغريب، ليسدد بيسراه في الشباك.
موسى ماريغا (الشارقة)، علي جاسم (القوة الجوية)، جامشيد إسكندروف (نافباهور)، رونغراث بوميتشانتوك (بانكوك يونايتد)، بول خوسيه مبوكو (إينشيون يونايتد)، عزيز بيهيتش (ملبورن سيتي)، كينتو تاتشيبانادا (كاوازكي فرونتال)، عارف أيمن (جوهور دار التعظيم).
وأشار الاتحاد الآسيوي أن أمام الجماهير فرصة للاختيار الهدف الأجمل، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الأحد 15 أكتوبر.