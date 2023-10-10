هدف "نيمار" و"تاليسكا" ينافسون على جائزة الأجمل في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا

نجح البرازيلي "نيمار" في تسجيل هدفه الأول بدوري أبطال آسيا، في مرمى ناساجي مازانداران، بعدما تابع الكرة في وسط الملعب ومرر بالكعب إلى زميله سالم الدوسري الذي أعاد بدوره التمرير إلى نيمار ليتقدم قبل أن يسدد بيسراه في الشباك.