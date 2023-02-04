في ثالث أيام بطولة السعودية الدولية للقولف.. استمرار هيمنة المكسيكي آنسر على صدارة الترتيب واقترابه من اللقب

تمكن اللاعب المكسيكي أبراهام آنسر من المحافظة على صدارة ترتيب بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، بتسجيله 17 ضربة تحت المعدل، مع ختام أحداث اليوم الثالث الذي انطلق بمشاركة 71 لاعبًا نجحوا في التأهل للمرحلة النهائية من البطولة، وكان من ضمنهم المصري عيسى أبو العلا والمغربي مهدي فاكوري.
وشهد اليوم الثالث منافسة قوية على صدارة الترتيب في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بين آنسر والأمريكي كاميرون يونغ الذي حافظ على مركزه الثاني بتسجيله 15 ضربة تحت المعدل، وبفارق 5 ضربات أمام كل من مواطنه ماثيو وولف والتايلندي سادوم كايوكانجانا والأسترالي لوكاس هيربيرت أصحاب المركز الثالث بتسجيلهم 10 ضربات تحت المعدل.
وقال آنسر: "كانت جولة أخرى ممتازة بالنسبة لي، وأنا سعيد بعدم إضاعتي لأي كرة طوال منافسات اليوم الثالث. وكان هذا هدفي الرئيسي لهذا اليوم، ونجحت في ذلك وهو الأمر الأهم خصوصًا حينما تعلب في ملعب كرويال غرينز ورياحه الشديدة". وبسؤاله عن استراتيجيته ليوم غدٍ، قال اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا: "من الواضح بأني أقوم بعمل جيد لتواجدي في صدارة الترتيب لليوم الثالث على التوالي، لن أقوم بتغيير استراتيجيتي في اليوم الأخير، سأقوم بمواصلة اللعب بنفس الطريقة ومحاولة تقديم أفضل مستوى ممكن حتى النهاية".
وعبّر يونغ عن مدى تميز متصدر الترتيب والذي لعب إلى جانبه طوال منافسات اليوم الثالث، وقال: "أبراهام يقوم بعمل رائع حتى الآن وأعتقد بأنه سوف يستمر على هذا الأداء في حال كانت أجواء يوم غد مماثلة لليوم، فهو لاعب مميز وبإمكانه السيطرة على الكرة في الرياح الشديدة. سوف أستمر في اللعب بنفس الطريقة ومحاولة تنفيذ ضربات افتتاحية جيدة وإحراز أكبر عدد ممكن من الضربات تحت المعدل".
في حين قال سادوم: "كانت الأمور صعبة بعض الشيء بالنسبة لي اليوم، وحينما تواجه الصعوبات وتخرج بمجموع ضربات تحت المعدل فستكون سعيدًا بدون شك. ولكن أعتقد بأني سوف ألعب بشكل أفضل في اليوم الأخير، وسأحاول الاستمتاع باللعب والاستفادة وكسب الخبرات قدر المستطاع".
وقال وولف الذي سجل اليوم 7 ضربات تحت المعدل كأفضل نتيجة فردية بين اللاعبين، رفعت مجموع ضرباته إلى 10 ضربات ومنحته المركز الثالث: "شعرت بأني أسدد الضربات الافتتاحية بالطريقة التي أسعى لها، وهو في نظري سلاح مهم جدًا في هذا الملعب، ولكن أعتقد بأن ضرباتي القصيرة الناجحة كانت هي السبب الرئيسي في نتيجتي اليوم".
الجدير بالذكر بأن بطولة السعودية الدولية كانت قد انضمت للجولة الآسيوية كجزء من شراكة جديدة، وستكون نسخة 2023 هي الخامسة في تاريخها الذي شهد حصول مجموعة من أشهر اللاعبين العالميين على لقبها، مثل الأمريكي داستن جونسون الذي فاز في نسختي عام 2019 و2021، والإيرلندي الشمالي غرايم ماكداويل الذي فاز بنسخة 2020. والأمريكي هارولد فارنر حامل اللقب.
وسيتم حسم اللقب يوم غد ومعرفة البطل المتوج باللقب وبأكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغ 5 ملايين دولار أمريكي.