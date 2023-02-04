في ثالث أيام بطولة السعودية الدولية للقولف.. استمرار هيمنة المكسيكي آنسر على صدارة الترتيب واقترابه من اللقب

وقال آنسر: "كانت جولة أخرى ممتازة بالنسبة لي، وأنا سعيد بعدم إضاعتي لأي كرة طوال منافسات اليوم الثالث. وكان هذا هدفي الرئيسي لهذا اليوم، ونجحت في ذلك وهو الأمر الأهم خصوصًا حينما تعلب في ملعب كرويال غرينز ورياحه الشديدة". وبسؤاله عن استراتيجيته ليوم غدٍ، قال اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا: "من الواضح بأني أقوم بعمل جيد لتواجدي في صدارة الترتيب لليوم الثالث على التوالي، لن أقوم بتغيير استراتيجيتي في اليوم الأخير، سأقوم بمواصلة اللعب بنفس الطريقة ومحاولة تقديم أفضل مستوى ممكن حتى النهاية".