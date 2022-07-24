رياضة

23 أغسطس موعد انعقاد الجمعية العمومية لنادي الباطن

23 أغسطس موعد انعقاد الجمعية العمومية لنادي الباطن
نادي الباطن
سبق
سبق

أعلن نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، مساء اليوم الأحد، موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي، في الثالث والعشرين من شهر أغسطس المقبل .

وقال النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "اعتمدت الإدارة العامة لشؤون الأندية بوزارة الرياضة موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الباطن وذلك وفق الموعد الآتي ،الثلاثاء 23 أغسطس، وذلك عند الساعة السابعة مساءً بمقر النادي".

وتابع البيان: وستوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية، وسيتم لاحقاً عرض بنود جدول أعمال الاجتماع والتقرير السنوي.

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