23 أغسطس موعد انعقاد الجمعية العمومية لنادي الباطن

أعلن نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، مساء اليوم الأحد، موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي، في الثالث والعشرين من شهر أغسطس المقبل .
وقال النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "اعتمدت الإدارة العامة لشؤون الأندية بوزارة الرياضة موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الباطن وذلك وفق الموعد الآتي ،الثلاثاء 23 أغسطس، وذلك عند الساعة السابعة مساءً بمقر النادي".
وتابع البيان: وستوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية، وسيتم لاحقاً عرض بنود جدول أعمال الاجتماع والتقرير السنوي.