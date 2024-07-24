بعثة أخضر الشاطئية تصل إلى مولدوفا للمشاركة في بطولة (EBSL 2024)

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة تشيسيناو التابعة لدولة مولدوفا قادمةً من دولة جورجيا، للمشاركة في بطولة (EBSL 2024 ) لكرة القدم الشاطئية، في الفترة من 26 إلى 28 يوليو الجاري، بمشاركة منتخبات مولدوفا (المستضيف) والسعودية وتركيا وبولندا.