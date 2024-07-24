بعثة أخضر الشاطئية تصل إلى مولدوفا للمشاركة في بطولة (EBSL 2024)

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة تشيسيناو التابعة لدولة مولدوفا قادمةً من دولة جورجيا، للمشاركة في بطولة (EBSL 2024 ) لكرة القدم الشاطئية، في الفترة من 26 إلى 28 يوليو الجاري، بمشاركة منتخبات مولدوفا (المستضيف) والسعودية وتركيا وبولندا.
وتأتي مشاركة أخضر الشاطئية في بطولة EBSL 2024))، بعد الدعوة الرسمية التي تلقاها من الاتحاد المولدوفي لكرة القدم، والتي تهدف إلى كسب المزيد من الخبرات والاحتكاك بالمنتخبات القوية وتحقيق الفوائد الفنية المرجوة منها.
ميدانيًا؛ فرض الجهاز الفني لأخضر الشاطئية الذي يقوده (البرازيلي) قوقا زولوكوفيك، حصة تدريبية خضع خلالها اللاعبون لتمارين استرجاعية في صالة اللياقة والحديد بمقر إقامة البعثة.
وكان أخضر الشاطئية اُختتم يوم الأحد الماضي مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي التي استضافتها دولة جورجيا في الفترة من 17 إلى 21 يوليو الماضي، حقق خلالها المركز الخامس، بالإضافة إلى تحقيق اللاعب إسلام سراج جائزة هداف البطولة.
يُذكر أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية يحتل الترتيب 24 عالميًا و5 آسيويًا، حسب التصنيف الدولي الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة Beach Soccer)).