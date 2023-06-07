رابطة الدوري السعودي للمحترفين تطلق استراتيجية جديدة

في ذلك الشأن، قال غاري كوك: "لقد كان عامًا استثنائيًا، حيث عملنا جنبًا إلى جنب مع الأندية والشركاء لبدء تطوير استراتيجية تحول للدوري السعودي. وقطعنا شوطًا طويلاً خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، مما أشعل حماسة المزيد من المعجبين والمتابعين لكرة القدم السعودية أكثر من أي وقت مضى، ومع استمرار الرحلة وتقديم المساعدة من الزملاء في الرابطة لتنفيذ الاستراتيجية، أثق بأن طموحات الدوري لتشجيع المزيد من السعوديين على ممارسة اللعبة، واحتلاله مكانة في عالم كرة القدم العالمية، سوف تتحقق بالتأكيد".