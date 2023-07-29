القادم من بايرن ميونخ الألماني.. النصر ينهي إجراءات ضم المهاجم السنغالي "ساديو ماني"

وقال خبير سوق انتقالات اللاعبين عبر حسابه الرسمي على "تويترx": "تمت الصفقة بالفعل، ساديو ماني هو لاعب النصر الجديد منذ يوم الجمعة. الاتفاق ساري بين جميع الأطراف، فقط في انتظار التوقيع على المستندات".