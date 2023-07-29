القادم من بايرن ميونخ الألماني.. النصر ينهي إجراءات ضم المهاجم السنغالي "ساديو ماني"

أكدت تقارير صحافية، أن نادي النصر قد أتم إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني، قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني.
ووفقاً لفابريزيو رومانو، الصحفي الشهير المتخصص في الانتقالات، فإن الصفقة تمت بالفعل، يتبقى فقط توقيع العقود بين جميع الأطراف .
وقال خبير سوق انتقالات اللاعبين عبر حسابه الرسمي على "تويترx": "تمت الصفقة بالفعل، ساديو ماني هو لاعب النصر الجديد منذ يوم الجمعة. الاتفاق ساري بين جميع الأطراف، فقط في انتظار التوقيع على المستندات".
وبحسب فابريزيو رومانو، فإن الصفقة ستكلف النصر نحو 37 مليون يورو سيدفعها "العالمي" للنادي الألماني، الذي ضم اللاعب قبل موسم واحد من ليفربول الإنجليزي في صفقة قُدرت بـ41 مليون يورو.
من جانبه ، استبعد بايرن ميونيخ الألماني لاعبه السنغالي ساديو ماني من قائمة الفريق لمواجهة كاواساكي الياباني ودياً، يوم السبت.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "ساديو ماني في مباحثات بشأن عقده لاحتمال انتقال مرتقب ولهذا هو ليس ضمن تشكيل الفريق اليوم".
ويتوقع أن يعلن النصر الصفقة بشكل رسمي عقب اجتياز اللاعب الفحص الطبي. وسينضم ماني، الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين، إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو في خط هجوم الفريق السعودي.