ضمن دورة الاتحاد الأوروبي الدولية.. الأخضر 18 عامًا يخسر من مالي

خسر المنتخب السعودي لسنّ 18 عامًا لكرة القدم، من منتخب مالي بنتيجة "4-2"، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن دورة الاتحاد الأوروبي الدولية الودية 2024 بتركيا، والتي تمتدّ حتى الأول من شهر مايو المقبل.