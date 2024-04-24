ضمن دورة الاتحاد الأوروبي الدولية.. الأخضر 18 عامًا يخسر من مالي

خسر المنتخب السعودي لسنّ 18 عامًا لكرة القدم، من منتخب مالي بنتيجة "4-2"، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن دورة الاتحاد الأوروبي الدولية الودية 2024 بتركيا، والتي تمتدّ حتى الأول من شهر مايو المقبل.
وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق اللاعبين عبدالعزيز جرموش، وطلال العتيبي.
ودخل المدربُ الفرنسي "إيريك بروغيرر" اللقاءَ بقائمة مكوّنة من: عبدالرحمن الغامدي في حراسة المرمى، محمد المحيش، أصيل عبدالرزاق، فيصل الشمراني، سعد المطيري، ريان الغامدي، فواز المشهور، عبدالله البيشي، عمار اليهيبي، محمد آل درويش، عدنان البشري.
الجدير بالذكر أنّ المنتخب السعوديّ تحت 18 عامًا يأتي في المجموعة "الأولى" ضمن دورة الاتحاد الأوروبي الدولية الودية 2024 بتركيا، وتضمّ إلى جانبه منتخبات: تركيا، مالي، وجامايكا.