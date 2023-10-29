29 ضربة تحت المعدل تمنح أليسون لي لقب منافسات الأفراد ضمن سلسلة بطولات أرامكو للفِرق المقدَّمة من صندوق الاستثمارات العامة

وقالت أليسون لي: "لعبت بطريقة مميزة هذا الأسبوع، وقمت بتسديد ضربات قصيرة جيدة. نجحت في إيصال الكرة لمناطق منحتني الفرصة لإحراز العديد من الضربات تحت المعدل، وتمكنت من تسجيل معظمها من خلال اللعب بجرأة أكبر، وبثقة أعلى. استمتعت كثيرًا باللعب هنا في الرياض، وسعيدة بهذا الإنجاز؛ إذ إن تحقيق الفوز في مثل هذه البطولات صعب بالفعل؛ فهناك الكثير من اللاعبات اللاتي بإمكانهن تقديم مستويات ممتازة".