الهلال يفتح ملف الفتح دورياً.. و"الدوسري" يجري أشعة على موضع الإصابة

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء تدريباته، استعداداً لمواجهة ضيفه فريق "الفتح" يوم بعد غد الجمعة، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
اشتمل المران على، تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "العين" يوم أمس، وتطبيقات تكنيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين.
وتواجد "سالم الدوسري" في عيادة النادي؛ نظير تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، حيث سيجري أشعة على موضع إصابته خلال اليومين المقبلين.
و تعرض الدوسري إلى إصابة بعضلة الفخذ أثناء مشاركته مع فريقه أمام العين الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، أمس الثلاثاء.
كما واصل اللاعب "ألكساندر ميتروفيتش" برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني والمشاركة في الجزء الأول من التدريبات الجماعية.
ويختتم الفريق مساء يوم غد الخميس تحضيراته الميدانية لمواجهة فريق "الفتح" دورياً مساء بعد غد الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، لحساب منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.