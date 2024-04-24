الهلال يفتح ملف الفتح دورياً.. و"الدوسري" يجري أشعة على موضع الإصابة

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء تدريباته، استعداداً لمواجهة ضيفه فريق "الفتح" يوم بعد غد الجمعة، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.