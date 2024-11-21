عجلة دوري روشن تدور من جديد.. الإثارة تجمع النصر والقادسية.. والأهلي في ضيافة الفيحاء

يذكر أن غدًا الجمعة سيشهد مواجهات (الفيحاء، والأهلي) في بريدة و(الأخدود، والشباب) في نجران و(النصر، والقادسية) في الرياض، فيما ستُلعب السبت مباريات (الرائد، والعروبة) في بريدة، (الوحدة، والتعاون) في مكة المكرمة، (الخليج، والهلال) في الدمام، في حين ستختتم منافسات الجولة الـ 11، الأحد المقبل، بلقاءات (ضمك، والأخدود) في أبها و(الرياض، والاتفاق) في الرياض و(الاتحاد، والفتح) في جدة.