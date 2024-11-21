عجلة دوري روشن تدور من جديد.. الإثارة تجمع النصر والقادسية.. والأهلي في ضيافة الفيحاء

تدور عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين "الجولة الحادية عشرة"، غدًا الجمعة، من جديد بعد فترة التوقف الدولي، بثلاث مواجهات منتظرة، لعل أبرزها قمة النصر والقادسية في العاصمة الرياض.
يخوض النصر "الثالث برصيد 22 نقطة" بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، اختبارًا لا يخلو من صعوبة غدًا الجمعة أمام ضيفه القادسية "الخامس برصيد 19 نقطة"، والفائز في مبارياته الثلاث الأخيرة، إذ يرغب الأصفر العاصمي في مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثاني تواليًا بعد تعادلين متتاليين مخيبين كلفاه الابتعاد بفارق ست نقاط عن غريمه الهلال، ومن ثم رفع معنويات لاعبيه قبل زيارة الغرافة القطري الاثنين في دوري أبطال آسيا للنخبة.
في المقابل، يطمح القادسية إلى فك عقدة فشله في التغلب على النصر في الرياض في المواجهات العشر الأخيرة بينهما، وقال مدربه الإسباني ميتشل "مواجهة النصر ونجومه تمثل تحديًا لي وللاعبين".
يذكر أن غدًا الجمعة سيشهد مواجهات (الفيحاء، والأهلي) في بريدة و(الأخدود، والشباب) في نجران و(النصر، والقادسية) في الرياض، فيما ستُلعب السبت مباريات (الرائد، والعروبة) في بريدة، (الوحدة، والتعاون) في مكة المكرمة، (الخليج، والهلال) في الدمام، في حين ستختتم منافسات الجولة الـ 11، الأحد المقبل، بلقاءات (ضمك، والأخدود) في أبها و(الرياض، والاتفاق) في الرياض و(الاتحاد، والفتح) في جدة.