"الاتفاق" ينافس أندية تركية على ضمّ المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال

وينتهي عقد محمد النني؛ لاعب خط الوسط الدفاعي، البالغ من العمر 31 عاماً، مع نادي أرسنال في يونيو 2024، الذي انضم إليه في يناير 2016، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 4.5 مليون يورو.