"الاتفاق" ينافس أندية تركية على ضمّ المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي الاتفاق، بالتعاقد مع المصري محمد النني؛ لاعب وسط أرسنال الإنجليزي.
وبحسب ما أفادت به التقارير ذاتها، فإن نادي الاتفاق ينافس عدداً من الأندية التركية؛ أبرزها بشكتاش وغلطة سراي، لضمّ النجم المصري في الموسم المقبل.
وأكّدت تقارير أخرى أن اللاعب المصري يقترب من مغادرة أرسنال بعد مسيرة 8 سنوات، وأن إدارة النادي الإنجليزي ليست لديها النيّة لتجديد عقده.
وينتهي عقد محمد النني؛ لاعب خط الوسط الدفاعي، البالغ من العمر 31 عاماً، مع نادي أرسنال في يونيو 2024، الذي انضم إليه في يناير 2016، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 4.5 مليون يورو.