الهلال يدخل في سباق ضم فيكتور أوسيمين

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الهلال بقوة من أجل خطف جوهرة نابولي، اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقالت صحيفة "Sport mediaset" إن الهلال يعد أقوى الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب النيجيري.
وأضافت الصحيفة بأن الهلال على استعداد لدفع الشرط الجزائي بالكامل البالغ 130 مليونًا من أجل ضم لاعب نابولي.
يُذكر أن النادي الأهلي هو الآخر يرغب بشدة في التعاقد مع اللاعب بخلاف أندية إنجليزية عدة.
ويرتبط النجم النيجيري بعقد مع نادي نابولي الإيطالي حتى يونيو 2026 بقيمة 130 مليون يورو كشرط جزائي.
وكان النيجيري فيكتور أوسيمين قد انضم لصفوف نابولي من "ليل" الفرنسي في صيف 2020، وسجل 76 هدفًا خلال 133 مباراة بكل المسابقات.