الكشف عن كأس دوري روشن.. والاتحاد يتوّج بالنسخة الجديدة الليلة

ونقلًا عن صحيفة "الرياضية": فإن رابطة الدوري السعودي للمحترفين كشفت، الأربعاء، عن التصميم الجديد الخاص بكأس دوري روشن، والتي سيتم تتويج فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بها، اليوم، في الجولة الأخيرة من المسابقة.