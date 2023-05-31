الكشف عن كأس دوري روشن.. والاتحاد يتوّج بالنسخة الجديدة الليلة

أشارت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، إلى أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين منحت محمد نور قائد فريق الاتحاد السابق، مهمةَ تقديم كأس دوري روشن إلى فريقه الاتحاد، خلال مواجهة التتويج، الأربعاء، أمام الطائي.
ونقلًا عن صحيفة "الرياضية": فإن رابطة الدوري السعودي للمحترفين كشفت، الأربعاء، عن التصميم الجديد الخاص بكأس دوري روشن، والتي سيتم تتويج فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بها، اليوم، في الجولة الأخيرة من المسابقة.
وأشارت الرابطة مسبقًا إلى أنها بصدد تصميم كأس جديدة، بسبب امتلاك الهلال النسخة السابقة عقب تحقيقه اللقب ثلاث مرات متتالية، إضافة إلى تغيير مسمّى الدوري في ظلّ رعاية شركة روشن للتطوير العقاري.