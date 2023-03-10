رقم تاريخي لقائد الهلال سلمان الفرج في دوري المحترفين

حقَّق سلمان الفرج قائد فريق الهلال رقمًا مميزًا وفريدًا، انفرد به عن باقي لاعبي دوري المحترفين، عقب مساهمته مع زملائه بتحقيق فوز كبير على مضيفه التعاون بنتيجة (4-0) مساء أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.