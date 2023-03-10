رقم تاريخي لقائد الهلال سلمان الفرج في دوري المحترفين

حقَّق سلمان الفرج قائد فريق الهلال رقمًا مميزًا وفريدًا، انفرد به عن باقي لاعبي دوري المحترفين، عقب مساهمته مع زملائه بتحقيق فوز كبير على مضيفه التعاون بنتيجة (4-0) مساء أمس الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن للمحترفين على موقعه في "تويتر" تغريدة، قال فيها: "أصبح سلمان الفرج أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يتخطى حاجز 13.000 تمريرة؛ إذ مرر الكرة 13.217 تمريرة".
وتفاعل جمهور الهلال مع رقم قائد الفريق سلمان الفرج، وأشادوا بما يقدمه مع الفريق لاعبًا داخل الملعب، وخارجه.
يُشار إلى أن الهلال خطف المركز الرابع من التعاون بعد أن رفع رصيده إلى 36 نقطة مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين، فيما تراجع التعاون إلى المركز الخامس بـ34 نقطة.