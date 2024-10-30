قبل موقعة "الديربي" أمام النصر.. الهلال يعلن جاهزية "بونو"

بات المغربي "ياسين بونو" حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، جاهزًا للمشاركة في مواجهة الديربي أمام الغريم التقليدي النصر، عقب تماثُله للشفاء؛ حسب ما أعلن النادي اليوم الأربعاء.
ونشر النادي العاصمي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال فيه: "شارك ياسين بونو بالتدريبات الجماعية، وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.
وكان الحارس المغربي قد تعرّض للإصابة بشدّ في العضلة الخلفية، خلال شهر أكتوبر الجاري، في مباراة منتخب بلاده مع أفريقيا الوسطى لحساب التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.
ويلتقي الهلال مع النصر في "ديربي الرياض"، الجمعة المقبل، لحساب الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.