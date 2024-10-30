قبل موقعة "الديربي" أمام النصر.. الهلال يعلن جاهزية "بونو"

ونشر النادي العاصمي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال فيه: "شارك ياسين بونو بالتدريبات الجماعية، وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.