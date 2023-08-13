Kakeru يحقق لقب بطولة Street Fighter 6 ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال

وقال الياباني Kakeru البالغ من العمر 25 عامًا في المؤتمر الصحفي عقب فوزه باللقب: "لا أستطيع أن أصف شعوري حاليًا، ربما في الأيام القادمة عندما تهدأ الأمور سوف أستوعب ما حدث، ولكني سعيد جدًا بالطبع بهذا الانتصار، فالبطولة تحت موسم الجيمرز: أرض الأبطال هي الأكبر على مستوى العالم، وشارك فيها أفضل الأسماء في عالم Street Fighter 6، وإقامة مثل هذه المنافسات تدعم اللاعبين وتمنحهم الفرصة للبروز عالميًا. استمتعت حقًا بالتجربة وبالدعم الجماهيري طوال فترة البطولة، وهو ما منحني دافعًا إضافيًا في المواجهات، وأشكر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وجميع القائمين على البطولة على هذا التنظيم الرائع".