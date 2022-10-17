أقيم بنسختين.. الدوري السعودي الإلكتروني ينهي أولى بطولاته

انتهت البطولة الأولى من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني، لرياضة rainbow six siege الإلكترونية وأقيم النهائي بين ناديي Falcons esports ونادي Geekay esports وحقق لقب البطولة نادي Falcons esports، وحقق نادي 25Esports المركز الثالث في البطولة فيما حقق لقب أفضل لاعب في البطولة اللاعب Jlad من نادي Falcons esports.