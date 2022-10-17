أقيم بنسختين.. الدوري السعودي الإلكتروني ينهي أولى بطولاته

انتهت البطولة الأولى من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني، لرياضة rainbow six siege الإلكترونية وأقيم النهائي بين ناديي Falcons esports ونادي Geekay esports وحقق لقب البطولة نادي Falcons esports، وحقق نادي 25Esports المركز الثالث في البطولة فيما حقق لقب أفضل لاعب في البطولة اللاعب Jlad من نادي Falcons esports.
من جانبه قال مدير إدارة الرياضات الإلكترونية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران عقب نهاية البطولة الأولى: "الحماس الذي شهدناه في أولى بطولات الدوري السعودي الإلكتروني دليل على تعطش الجماهير للبطولات المحلية وأنها محل اهتمام".
وأضاف "نسعى إلى استمرارية البطولات واستدامتها وأن نبني للاعبين المحليين منصة يرتقون عليها لكبرى محافل الرياضات الإلكترونية العالمية".
الجدير بالذكر أن الدوري السعودي الإلكتروني يقام بنسختين خلال العام سعياً من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لاستمرارية المنافسات المحلية والاعتلاء باللاعبين السعوديين وتقديم تجربة تمكنهم من الوصول لكبرى محافل الرياضات الإلكترونية الدولية.