اختتام بطولة كأس المملكة لنخبة الملاكمة وتتويج الفائزين

توج رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة عبدالله بن أحمد الحربي، ونائبة الرئيس رشا الخميس الفائزين ببطولة كأس المملكة لنخبة الملاكمة، والتي اختتمت مساء اليوم الجمعة على صالة الألعاب القتالية في إستاد الأمير فيصل بن فهد بحي الملز بالرياض.
وفاز بالمركز الأول لفئتي الرجال والسيدات فريق نادي الشباب، فيما نال المركز الثاني نادي الوحدة، وحصل على المركز الثالث نادي الأهلي.
وشارك في النهائيات 60 ملاكماً لفئة النخبة للرجال، و39 ملاكمة لفئة النخبة للنساء.
وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالله بن أحمد الحربي إن البطولة حققت نجاحاً باهراً، وسجلت حضوراً مميزاً من أبطال اللعبة، وختام بطولة كأس النخبة كان ناجحاً وفق ما خطط له، ومشاركة اللاعبين النخبة أعطت قوة وحماساً منقطع النظير حيث كانت هذه البطولة هي الأبرز والأفضل تنظيمياً وفنياً، وهذا ما نسعى له دائماً في اتحاد الملاكمة".