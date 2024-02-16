اختتام بطولة كأس المملكة لنخبة الملاكمة وتتويج الفائزين

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد عبدالله بن أحمد الحربي إن البطولة حققت نجاحاً باهراً، وسجلت حضوراً مميزاً من أبطال اللعبة، وختام بطولة كأس النخبة كان ناجحاً وفق ما خطط له، ومشاركة اللاعبين النخبة أعطت قوة وحماساً منقطع النظير حيث كانت هذه البطولة هي الأبرز والأفضل تنظيمياً وفنياً، وهذا ما نسعى له دائماً في اتحاد الملاكمة".