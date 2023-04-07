على صالة الأمير نايف.. كأس النخبة للكرة الطائرة في القطيف

وافق رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي على مقترح اللجنة الفنية والمسابقات بالاتحاد على إقامة كأس "جاهز" للنخبة للموسم الرياضي 2022-2023 على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز بالقطيف خلال الفترة من 30-4 إلى 3-5-2023 م، بمشاركة بطل الدوري الأهلي ووصيفه الهلال وفريقي الابتسام والفيصلي.