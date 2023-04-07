على صالة الأمير نايف.. كأس النخبة للكرة الطائرة في القطيف

وافق رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي على مقترح اللجنة الفنية والمسابقات بالاتحاد على إقامة كأس "جاهز" للنخبة للموسم الرياضي 2022-2023 على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز بالقطيف خلال الفترة من 30-4 إلى 3-5-2023 م، بمشاركة بطل الدوري الأهلي ووصيفه الهلال وفريقي الابتسام والفيصلي.
ذكر ذلك مقرر اللجنة الفنية والمسابقات عبدالعزيز الرميحي الذي أشار إلى أن البطولة ستقام بنظام الدوري من دوري واحد، وتمنى أن تكون البطولة ختام مسك لموسم مثير شهد مستويات فنية عالية جداً.
وقال: "توزيع البطولات الكبرى على مناطق المملكة سيساهم بشكل كبير في انتشار اللعبة وزيادة توهجها فكأس "جاهز" أقيم في جدة و حقق نجاحاً كبيراً ونتطلع أن يحقق كأس "جاهز" للنخبة الأهداف المرجوة من خلال المستويات الفنية العالية والحضور الجماهيري، ونتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة.