"ريتشارليسون" لاعب "توتنهام هوتسبير" يتّخذ قراره بشأن العروض السعودية

اتّخذ البرازيلي "ريتشارليسون" لاعب "توتنهام هوتسبير" الإنجليزي، قرارًا بشأن مستقبله والعروض المقدّمة له من الدوري السعودي للمحترفين.
وقالت صحيفة "HITC": إن "ريتشارليسون" أكّد لرابطة المحترفين السعودية رغبته باللعب في الدوري السعودي بالموسم المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بات مهتمًّا باتّخاذ هذه الخطوة، كما أنّ المسؤولين السعوديين على استعداد لزيادة اهتمامهم به في الأسابيع المقبلة.
وأشارت إلى أن الأطراف السعودية الحريصة على التعاقد مع "ريتشارليسون" هما ناديا: الاتحاد، والأهلي، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى اهتمام فريق القادسية.
وأبدت إدارةُ توتنهام استعدادَها لبيع عقد "ريتشارليسون"، لكنها ستطالب بمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، وهي الرسوم التي دفعوها للبرازيلي عندما وقعوا معهم من إيفرتون في عام 2022.