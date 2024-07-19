"ريتشارليسون" لاعب "توتنهام هوتسبير" يتّخذ قراره بشأن العروض السعودية

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بات مهتمًّا باتّخاذ هذه الخطوة، كما أنّ المسؤولين السعوديين على استعداد لزيادة اهتمامهم به في الأسابيع المقبلة.