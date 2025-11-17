اختتام المرحلة السادسة من دورة الرخصة الآسيوية PRO بالرياض بمشاركة 17 مدربًا وطنيًا

وقدّم الدورة مدير قسم التعليم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، المحاضر الفرنسي فرانك ذيفلير، حيث ناقش خلالها عددًا من الجوانب الفنية والبدنية، إلى جانب تطبيقات واختبارات نظرية وعملية للمدربين المشاركين.