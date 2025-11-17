اختتام المرحلة السادسة من دورة الرخصة الآسيوية PRO بالرياض بمشاركة 17 مدربًا وطنيًا

اختتمت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم المرحلة السادسة من دورة الرخصة الآسيوية "PRO"، والتي أقيمت على مدار 5 أيام في مدينة الرياض، بمشاركة 17 مدربًا وطنيًا.
وقدّم الدورة مدير قسم التعليم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، المحاضر الفرنسي فرانك ذيفلير، حيث ناقش خلالها عددًا من الجوانب الفنية والبدنية، إلى جانب تطبيقات واختبارات نظرية وعملية للمدربين المشاركين.
يُذكر أن دورة الرخصة الآسيوية (PRO) تأتي ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لدعم المدربين الوطنيين، وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم التدريبية سواء مع الأندية أو المنتخبات الوطنية.
من جهته، قدّم المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت شكره وتقديره لجامعة اليمامة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال أثناء إقامة الدورة.