بمشاركة نخبة اللاعبات العالميات.. أنظار العالم تتجه للرياض مع بدء العد التنازلي لنهائيات رابطة المحترفات للتنس

وعلقت مديرة بطولة نهائيات رابطة المحترفات للتنس غاربيني موغوروزا بقولها: "لا يسعنا الانتظار حتى انطلاق نهائيات رابطة المحترفات للتنس، والاستمتاع بأجواء المنافسات العالمية من قلب العاصمة السعودية الرياض، ونتطلع لتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد السعودي للتنس، ولا سيما بعد زيارتنا الأخيرة للمملكة، التي تعد وجهة جديدة ورائعة لنجوم ونجمات التنس العالميين، بما يُسهم في إلهام جيل جديد من اللاعبين واللاعبات السعوديين. ونحن على ثقة بأن عشاق اللعبة سيكونون على موعد مع حدث استثنائي، في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض".