السعودي "معيض الشهري" مراقبًا لنهائي كأس العالم لكرة قدم الصالات بين منتخبي البرازيل والأرجنتين

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي، معيض الشهري، بمهمة مراقب المباراة النهائية لكأس العالم لكرة قدم الصالات بين منتخبي البرازيل والأرجنتين، والتي تُقام اليوم في أوزبكستان.
وكان الاتحاد الدولي قد اختار الشهري في وقت سابق ليكون أحد مراقبي البطولة التي انطلقت في 14 أكتوبر وتختتم اليوم.
يُذكر أن الشهري سبق أن تم اختياره مراقبًا لمباريات كأس العالم للأندية 2023، التي استضافتها السعودية في ديسمبر الماضي، كما اختاره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 2022 ليكون ضمن طاقم الإشراف على المسابقات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي.