السعودي "معيض الشهري" مراقبًا لنهائي كأس العالم لكرة قدم الصالات بين منتخبي البرازيل والأرجنتين

يُذكر أن الشهري سبق أن تم اختياره مراقبًا لمباريات كأس العالم للأندية 2023، التي استضافتها السعودية في ديسمبر الماضي، كما اختاره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 2022 ليكون ضمن طاقم الإشراف على المسابقات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي.