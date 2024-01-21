"إنزاغي" مدرّب إنتر ميلان: علينا الحذر من نابولي.. والجمهور السعودي سيدعمنا

شدّد الإيطالي "سيموني إنزاغي" مدرب إنتر ميلان، خلال المؤتمر الذي يسبق مواجهة فريقه ضد نابولي، في نهائي كأس السوبر الإيطالي غدًا الاثنين؛ على ضرورة الحذر في المباراةِ أمام بطل الدوري، والذي يملك مجموعةً مميزةً من اللاعبين، مبينًا أن المواجهات النهائية تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، وأن وجود المزيد من المشجعين في السعودية سيعطينا المزيدَ من القوة.
وأضاف "إنزاغي" قائلًا: "اختيار الأسماء يعتمدُ بصورةٍ كبيرة على الجاهزية، خاصةً في ظل تعرضِ عددٍ من اللاعبين للإجهاد في مباراة نصف النهائي، ونحن على كل حال نحتاج إلى التعافي، والعمل على الطريقة المناسبة للمباراة، وإلمام اللاعبين بكل دورٍ موكلٍ إليهم؛ من أجل الظهور كما يجب. سيكون الفوز مهمًّا بالنسبة لنا، ولن يكون سهلًا، خاصةً أن لدينا الرغبة في تكرار إنجاز العام الماضي".
وأكد الأرجنتيني "لاوتارو مارتينيز" قائد إنتر ميلان، أنّ هدف فريقه يتمثّل في المحافظة على كأس السوبر الإيطالي، والتي تتطلّب استعدادًا أكبر ضدّ خصمٍ قوي، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في التطور، وأن ما يميز المجموعة الحالية يكمن في فهم طريقة المدرب؛ ما يجعل الفريق يتلقّى العديدَ من الفرص، ويُظهرُ كرةً ممتعة، وأن وجود لاعبٍ مثل "تورام"، يعدُّ دافعًا قويًّا لرفع المستوى.