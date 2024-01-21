"إنزاغي" مدرّب إنتر ميلان: علينا الحذر من نابولي.. والجمهور السعودي سيدعمنا

وأضاف "إنزاغي" قائلًا: "اختيار الأسماء يعتمدُ بصورةٍ كبيرة على الجاهزية، خاصةً في ظل تعرضِ عددٍ من اللاعبين للإجهاد في مباراة نصف النهائي، ونحن على كل حال نحتاج إلى التعافي، والعمل على الطريقة المناسبة للمباراة، وإلمام اللاعبين بكل دورٍ موكلٍ إليهم؛ من أجل الظهور كما يجب. سيكون الفوز مهمًّا بالنسبة لنا، ولن يكون سهلًا، خاصةً أن لدينا الرغبة في تكرار إنجاز العام الماضي".