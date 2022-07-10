إعلان قائمة شباب أخضر اليد لبطولة آسيا

دشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب اليوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022م، المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية السابعة عشرة لمنتخبات الشباب، (المؤهلة إلى بطولة العالم للشباب - ألمانيا / اليونان 2023م)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 15 حتى 24 يوليو 2022م، وذلك في المنطقة الشرقية، بعد عودتهم قبل يومين من المعسكر الخارجي الذي أقيم في جمهورية مصر، وتخلله خوض أربع مباريات ودية.
واختار الجهاز الفني لشباب أخضر اليد القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة، وعددهم 18 لاعبًا، وهم: جهاد أبو علوة، حسين اعبادي، جواد العباس، سجاد الخضيمي، سجاد آل عبدالرزاق، علي المحسن، محمد المدن، عبدالله اليوسف، أحمد العبدالله، مهدي الأحمد، محمد العبدالمحسن، مهدي العباس، ماجد العبدالمحسن، مرتجى الخضراوي، احمد آل سعيد، حسن التريكي، حسين فريج، حسين الدواغ ، فيما سيترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات والتدريب الأستاذ فاخر غاشي، ويتولى الوطني فاضل آل سعيد مهمة الإشراف الفني، ويساعده مواطنه موسى هزاع، ومدرب الحراس أيمن بن يحيى، واختصاصي العلاج عبدالله المهدي، فيما يتولى إلياس آل داؤود مهمة مدير المنتخب، والإداري حسين آل جمال.
وعلى مستوى درجة الناشئين، يعاود المنتخب السعودي تدريباته ضمن المرحلة الثالثة من برنامج استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية التاسعة لمنتخبات الناشئين، (المؤهلة لبطولة العالم للناشئين - كرواتيا 2023م)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 20- 31 أغسطس 2022م، وذلك من خلال المعسكر الداخلي الذي يُقام في المنطقة الشرقية، ويستمر حتى يوم 19 يوليو 2022م، على أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الاستعداد بعدها مباشرة بإقامة معسكر خارجي خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 11 أغسطس 2022م.