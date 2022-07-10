إعلان قائمة شباب أخضر اليد لبطولة آسيا

واختار الجهاز الفني لشباب أخضر اليد القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة، وعددهم 18 لاعبًا، وهم: جهاد أبو علوة، حسين اعبادي، جواد العباس، سجاد الخضيمي، سجاد آل عبدالرزاق، علي المحسن، محمد المدن، عبدالله اليوسف، أحمد العبدالله، مهدي الأحمد، محمد العبدالمحسن، مهدي العباس، ماجد العبدالمحسن، مرتجى الخضراوي، احمد آل سعيد، حسن التريكي، حسين فريج، حسين الدواغ ، فيما سيترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات والتدريب الأستاذ فاخر غاشي، ويتولى الوطني فاضل آل سعيد مهمة الإشراف الفني، ويساعده مواطنه موسى هزاع، ومدرب الحراس أيمن بن يحيى، واختصاصي العلاج عبدالله المهدي، فيما يتولى إلياس آل داؤود مهمة مدير المنتخب، والإداري حسين آل جمال.