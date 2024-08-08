السعودي "عالم" يحرز برونزية "وزن 67 كجم" في بطولة العالم "أبوظبي - 2024"

من جهته عبّر اللاعب "عبدالإله مير" عن سعادته بتحقيق الميدالية البرونزية وسط منافسة نخبة أبطال العالم تنافسوا على تمثيل بُلدانهم للظفر بإحدى الميداليات، مقدمًا شُكره للأجهزة الفنية والإدارية وزملائه اللاعبين على الدعم المتواصل خلال فترة المُعسكر والتجهيز لهذا المحفل العالمي.