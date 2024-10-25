أنظار العالم تتجه صوب كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في العالم نحو ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية، الذي سيكون مسرحًا لإحدى كبريات المنافسات في كرة القدم بين اثنين من أقوى فِرق العالم، هما ريال مدريد وبرشلونة.
وفي التفاصيل، يلتقي الفريقان في واحدة من أهم مباريات الكلاسيكو في كرة القدم حول العالم نتيجة امتلاك الفريقَيْن العديد من أفضل اللاعبين، إضافة لتاريخهما العريق في عالم الكرة المستديرة.
وتحظى مباراة ريال مدريد وبرشلونة، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، بالكثير من الأهمية والأضواء، ليس محليًّا فقط بل عالميًّا أيضًا؛ وذلك بفضل مهارات وأداء النجوم الذين يضمهم الفريقان بين صفوفهما.
وتحمل مواجهة اليوم الكلاسيكو رقم 258 في تاريخ الناديَيْن في كل المسابقات، في حين ستحمل تلك المباراة الرقم 189 لحساب منافسات الدوري الإسباني.
ويتفوق أبناء العاصمة في المواجهات السابقة بين الفريقَيْن في الدوري؛ إذ تمكنوا من تحقيق الفوز في 79 مباراة مقابل 74 انتصارًا لفريق برشلونة، فيما خيم التعادل على 35 مباراة.
ويدخل برشلونة اللقاء وهو في الصدارة برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات وهزيمة وحيدة، بينما يحل ريال مدريد في المركز الثاني بـ 24 نقطة بـ7 انتصارات و3 تعادلات.
ويتطلع برشلونة إلى الفوز لتأكيد وتعزيز صدارته بالابتعاد عن الريال بـ6 نقاط، في حين يأمل ريال مدريد في الفوز لتضييق الفارق مع غريمه إلى نقطة واحدة.