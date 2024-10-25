أنظار العالم تتجه صوب كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في العالم نحو ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية، الذي سيكون مسرحًا لإحدى كبريات المنافسات في كرة القدم بين اثنين من أقوى فِرق العالم، هما ريال مدريد وبرشلونة.