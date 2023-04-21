الاتحاد آخر فريق فاز بلقب دوري أبطال آسيا مرتَيْن متتاليتَيْن "2004-2005"

وكان الهلال قد مثَّل السعودية في النسخة الافتتاحية تحت اسم دوري أبطال آسيا، وخرج من دور المجموعات، ولكن في العام التالي انضم إليه نادي الاتحاد مع زيادة عدد الفرق المشاركة.

وكان ظهور الاتحاد الأول في البطولة القارية من خلال المجموعة الرابعة إلى جانب سيباهان الإيراني والعربي الكويتي ونيفتشي الأوزبكي.