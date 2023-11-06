دوري أبطال آسيا: الهلال يتصدر مجموعته الآسيوية.. بثنائية "مومباي سيتي"

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تصدره لمجموعته الآسيوية، عقب تغلبه على مومباي سيتي الهندي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب شري شيف شهاتراباتي الرياضي.