رياضة
دوري أبطال آسيا: الهلال يتصدر مجموعته الآسيوية.. بثنائية "مومباي سيتي"
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تصدره لمجموعته الآسيوية، عقب تغلبه على مومباي سيتي الهندي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب شري شيف شهاتراباتي الرياضي.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الحولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا بفوز الهلال بهدفين نظيفين.
هدفا المباراة سجلهما محترف الهلال، اللاعب "ديلغادو" في الدقيقة 63 واللاعب ميتروفيتش في الدقيقة 85.
وشهدت المباراة بطاقة حمراء للاعب مومباي سيتي الهندي - ميهتاب سينغه في الدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني .
بتلك النتيجة يواصل الهلال تصدره للمجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يقع مومباي سيتي الهندي بالمركز الأخير دون أي نقاط .