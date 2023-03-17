في ختام الجولة 21 من دوري روشن.. الهلال والنصر وجهاً لوجه أمام الاتفاق وأبها

تختتم اليوم السبت منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم بأربع مواجهات.
على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء يستضيف الفتح (السادس - 32 نقطة) نظيره متصدِّر الدوري الاتحاد (47 نقطة)، عند الرابعة عصراً.
فيما ستقام ثلاثة لقاءات في التوقيت ذاته (8:30 مساءً)، حيث يستضيف فريق الرائد (العاشر - 24 نقطة) نظيره الشباب، الذي يحلّ ثالثًا في سلم الترتيب (43 نقطة)، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.
في حين يستضيف وصيف الترتيب فريق النصر (46 نقطة) على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض، نظيره أبها الذي يحلّ في المركز الثاني عشر (23 نقطة)، ويقام لقاء الهلال الذي جاء في المركز الرابع (36 نقطة) والاتفاق (الحادي عشر - 23 نقطة)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.