في ختام الجولة 21 من دوري روشن.. الهلال والنصر وجهاً لوجه أمام الاتفاق وأبها

في حين يستضيف وصيف الترتيب فريق النصر (46 نقطة) على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض، نظيره أبها الذي يحلّ في المركز الثاني عشر (23 نقطة)، ويقام لقاء الهلال الذي جاء في المركز الرابع (36 نقطة) والاتفاق (الحادي عشر - 23 نقطة)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.