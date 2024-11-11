إعلاميون ورياضيون يُشِيدون بأداء السعودي "مروان الصحفي" بالدوري البلجيكي

وعلق "محمد نور" أسطورة نادي الاتحاد والمنتخب السعودي سابقًا: "مروان الصحفي قدّم نفسه قبل الاحتراف في بلجيكا، في مباراة البحرين عندما شارك أساسيًّا، وقدّم مواجهة كبيرة، وكان على قدر المسؤولية، ومن نجوم المباراة".