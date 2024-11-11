إعلاميون ورياضيون يُشِيدون بأداء السعودي "مروان الصحفي" بالدوري البلجيكي

أشاد العديد من الرياضيين والإعلاميين بأداء النجم السعودي مروان الصحفي المحترف في صفوف بيرتشوت البلجيكي، أمس أمام كلوب بروغ ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري البلجيكي.
وتألق الصحفي أمس الأحد خلال المباراة؛ حيث سجل ثنائية لفريقه في الدقيقتين (53 و55) من وقت المباراة؛ ليتعادل فريقه أمام كلوب بروغ إيجابيًّا بنتيجة (2/2) لكل منهما.
وقال "حسين عبدالغني" لاعب نادي النصر السابق في تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "مروان الصحفي لاعب صغير في السن يقدم مستويات رائعة في بلجيكا، علمًا بأن الدوري البلجيكي صعب بدنيًّا، واحترافه مكسب كبير للكرة السعودية".
وعلق "محمد نور" أسطورة نادي الاتحاد والمنتخب السعودي سابقًا: "مروان الصحفي قدّم نفسه قبل الاحتراف في بلجيكا، في مباراة البحرين عندما شارك أساسيًّا، وقدّم مواجهة كبيرة، وكان على قدر المسؤولية، ومن نجوم المباراة".
وتابع "نور": "عندما ذهب إلى بلجيكا لعب مباشرة في البطولة الأوروبية، وسجل ثنائية، إنه لاعب يسير بخطى ثابتة، ومستواه في تصاعد، وهذه إشارات إيجابية لمروان ليكون مولدًا لنجم كبير، وهو الآن لا يمثل الاتحاد فقط؛ بل يمثل السعودية كلها".
وتحدث الإعلامي "تركي العجمة" خلال برنامج "كوره": الدولي مروان الصحفي يتألق في الدوري البلجيكي، أصبح عندنا "إيتو صغير"، كل الإمكانيات التي تجعله لاعبًا محترفًا موجودة، أتمنى أن يستمر بهذا الشكل، هذه شغلته.
ويلعب "مروان الصحفي" ومواطنه فيصل الغامدي في صفوف بيرتشوت البلجيكي على سبيل الإعارة، قادمين من نادي الاتحاد.