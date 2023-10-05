"الرياضة" تنظم برنامج تمكين الشباب العربي 2023 في الرياض

تنطلق غداً في الرياض فعاليات برنامج تمكين الشباب العربي 2023، الذي تنظمه وزارة الرياضة، ممثلةً بوكالة شؤون الرياضة والشباب، ويستمر حتى 12 من شهر أكتوبر الجاري, بمشاركة 90 شاباً وفتاة، يمثلون 20 دولة عربية.
ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب العربي بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم للانضمام إلى سوق العملِ والتميز فيه، وإيجاد الحلول المبتكرة، وتأسيس المشاريع الخاصة، إضافةً إلى تعزيز مهاراتهم في المجالات الحديثة، وتهيئة الأدوات المعرفية للمواهب الشابة؛ من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي في المنطقة العربية.
يذكر أن البرنامج يتضمنُ عدداً من ورش العمل، التي ستقام في عددٍ من الهيئات والمراكز الحكومية، إضافةً إلى زيارات ميدانية لبعض الأماكن التاريخية، وبرامج ترفيهية.