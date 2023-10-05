"الرياضة" تنظم برنامج تمكين الشباب العربي 2023 في الرياض

ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب العربي بالمهارات اللازمة التي تؤهلهم للانضمام إلى سوق العملِ والتميز فيه، وإيجاد الحلول المبتكرة، وتأسيس المشاريع الخاصة، إضافةً إلى تعزيز مهاراتهم في المجالات الحديثة، وتهيئة الأدوات المعرفية للمواهب الشابة؛ من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي في المنطقة العربية.