"دوري روشن" ينافس بايرن ميونخ الألماني على ضم ثيو هرنانديز ظهير أيسر الميلان

تَواصل مسؤولو الدوري السعودي "روشن" مع وكلاء الفرنسي ثيو هرنانديز، ظهير أيسر "إي سي ميلان" الإيطالي؛ لبحث إمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل.
ووفقًا لما أفادت به صحيفة "fichajes"؛ فإن دوري روشن ونادي بايرن ميونيخ الألماني يتنافسان للتعاقد مع اللاعب الفرنسي الموسم القادم.
وأكدت ذات الصحيفة أن مستقبل هرنانديز مع ميلان، لا يزال غير مؤكد بعد؛ خاصة وأن إدارة النادي الإيطالي لم تبدأ المفاوضات لتجديد عقده.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الميلان حددوا السعر المطلوب للموافقة على بيع عقد ثيو؛ إذ حددوا مبلغًا ما بين 70 و80 مليون يورو مقابل انتقاله هذا الصيف.
وانضم ثيو هيرنانديز البالغ من العمر 26 عامًا، لصفوف ميلان في يوليو 2019، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 55 مليون يورو.