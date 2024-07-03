منتخب الإمارات يبلغ نهائي بطولة غرب آسيا تحت 19عاماً

تأهل منتخب الإمارات لكرة القدم تحت 20 عاماً، إلى نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم 2024، بعد فوزه على نظيره الأردني 2-1 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت اليوم الأربعاء على استاد مدينة الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.