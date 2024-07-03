منتخب الإمارات يبلغ نهائي بطولة غرب آسيا تحت 19عاماً

تأهل منتخب الإمارات لكرة القدم تحت 20 عاماً، إلى نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم 2024، بعد فوزه على نظيره الأردني 2-1 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت اليوم الأربعاء على استاد مدينة الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.
تقدم المنتخب الأردني أولاً عن طريق لاعبه إبراهيم صبرة في الدقيقة (46) وأدرك عيد الحمادي التعادل لمنتخب الإمارات في الدقيقة (58)، فيما سجل زميله محمد جمعة المنصوري هدف الفوز في الدقيقة (79) من زمن المباراة.
وسيلتقي منتخب الإمارات في نهائي البطولة، المقرر له بعد غد الجمعة، مع الفائز من لقاء منتخبي السعودية وسوريا الذي يقام الليلة.