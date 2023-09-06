أنباء.. "العويس" يقترب من العودة للشباب

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب انتقال محمد العويس حارس مرمى الهلال إلى الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لتلك التقارير: فإنه تم الاتفاق بين إدارتي ناديي الهلال والشباب، وأن مسؤولي الشباب يتفاوضون حاليًّا مع الحارس للتوصل إلى اتفاق.
يذكر أن محمد العويس هو عاشر لاعب يغادر صفوف الهلال هذا الصيف؛ فقد غادر سابقًا عبدالله المعيوف، حمد اليامي، عبدالله رديف .
كما غادر أيضًا العديد من أجانب الفريق؛ وهم: المالى موسى ماريغا، الكولومبي غوستافو كويلار، البرازيلي ماثيوس بيريرا، البيروفي أندري كاريلو، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، النيجيرى أوديون إيغالو.