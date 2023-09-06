رياضة

أنباء.. "العويس" يقترب من العودة للشباب

محمد العويس حارس مرمى الهلال
محمد العويس حارس مرمى الهلال

كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب انتقال محمد العويس حارس مرمى الهلال إلى ‎الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لتلك التقارير: فإنه تم الاتفاق بين إدارتي ناديي الهلال والشباب، وأن مسؤولي الشباب يتفاوضون حاليًّا مع الحارس للتوصل إلى اتفاق.

حراس المرمى محمد العويس شارك أساسيًا خلال لقاء النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية
حراس المرمى محمد العويس شارك أساسيًا خلال لقاء النصر والهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية

يذكر أن محمد العويس هو عاشر لاعب يغادر صفوف الهلال هذا الصيف؛ فقد غادر سابقًا عبدالله المعيوف، حمد اليامي، عبدالله رديف .

كما غادر أيضًا العديد من أجانب الفريق؛ وهم: المالى موسى ماريغا، الكولومبي غوستافو كويلار، البرازيلي ماثيوس بيريرا، البيروفي أندري كاريلو، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، النيجيرى أوديون إيغالو.

نادي الهلال
محمد العويس
نادي الشباب

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