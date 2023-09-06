أنباء.. "العويس" يقترب من العودة للشباب

كما غادر أيضًا العديد من أجانب الفريق؛ وهم: المالى موسى ماريغا، الكولومبي غوستافو كويلار، البرازيلي ماثيوس بيريرا، البيروفي أندري كاريلو، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، النيجيرى أوديون إيغالو.