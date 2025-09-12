إنزاغي: الهلال جاهز لمواجهة القادسية.. وسنلعب بتركيز كامل

أكد مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الإيطالي سيموني إنزاغي، جاهزية الفريق لمواجهة "القادسية" مساء الغد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
وأوضح إنزاغي خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء، أن استعدادات الهلال لم تتأثر بغياب اللاعبين الدوليين خلال فترة التوقف، مشيرًا إلى أن قائمة الفريق للمباراة سيتم تحديدها عقب نهاية الحصة التدريبية مساء اليوم.
وأشار إلى أن تركيز الفريق ينصب على كل مباراة بشكل منفصل، مضيفًا: "القادسية فريق جيد، أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، وقد تابعته جيدًا، ونحن مستعدون لمواجهته، وسندخل اللقاء بكامل تركيزنا".
وحول إصابة اللاعب ناصر الدوسري، ذكر إنزاغي أن اللاعب خضع لتدريبات فردية مساء أمس، وسيُجرى تقييم حالته الصحية ومدى إمكانية مشاركته اليوم.
وفيما يخص فريق الهلال تحت 21 عامًا، أشار إنزاغي إلى أنه يتابع الفريق عن قرب، مضيفًا أن عددًا من اللاعبين الشباب شاركوا في تدريبات الفريق الأول وقدموا مستويات جيدة، مؤكّدًا استمرار المتابعة والتقييم لهم خلال المرحلة المقبلة.