إنزاغي: الهلال جاهز لمواجهة القادسية.. وسنلعب بتركيز كامل

وفيما يخص فريق الهلال تحت 21 عامًا، أشار إنزاغي إلى أنه يتابع الفريق عن قرب، مضيفًا أن عددًا من اللاعبين الشباب شاركوا في تدريبات الفريق الأول وقدموا مستويات جيدة، مؤكّدًا استمرار المتابعة والتقييم لهم خلال المرحلة المقبلة.