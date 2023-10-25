جمعية " أصدقاء لاعبي كرة القدم" تدعم مشاريع "المستفيدين" الحرفية الخاصة

وقال الأمين العام إن المرحلتين الأولى والثانية قد شهدتا توفير دورات تدريبية حرفية تم تقديمها لأبناء اللاعبين السابقين تحت إشراف مدربين مختصين ومعتمدين من معاهد تقنية لإقامة دورات في المهن المستهدفة. الجدير بالذكر أن الجمعية قد أقامت دورات تدريبية في فنون الطبخ والخياطة والتطريز والطباعة على الهدايا وغيرها من المهن الأخرى.