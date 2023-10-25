جمعية " أصدقاء لاعبي كرة القدم" تدعم مشاريع "المستفيدين" الحرفية الخاصة

بدأت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية تفعيل المشاريع الحرفية للأسر المنتجة والتي تستهدف أسر اللاعبين السابقين وأبناءهم.
وكشف الأمين العام للجمعية فهيد الدوسري بأن هذا المشروع هو أحد مشاريع الجمعية التي تهدف إلى مساعدة أسر اللاعبين السابقين في بدء مشاريعهم الخاصة بتقديم الدعم المالي واللوجستي لإنجاح المشروع و توفير دخل مالي خاص بهم.
وقال الأمين العام إن المرحلتين الأولى والثانية قد شهدتا توفير دورات تدريبية حرفية تم تقديمها لأبناء اللاعبين السابقين تحت إشراف مدربين مختصين ومعتمدين من معاهد تقنية لإقامة دورات في المهن المستهدفة. الجدير بالذكر أن الجمعية قد أقامت دورات تدريبية في فنون الطبخ والخياطة والتطريز والطباعة على الهدايا وغيرها من المهن الأخرى.