أخضر اليد يواجه العربي القطري وديًّا تأهُّبًا للآسيوية

يخوض المنتخبُ السعودي لكرة اليد، يوم غد السبت 14 أكتوبر 2023م؛ مواجهتَه الودية الأولى أمام فريق العربي القطري، في معسكره التدريبي المقام حاليًّا في مدينة الدوحة القطرية، وذلك عند الساعة "6:00" مساءً، على صالة نادي الدحيل.