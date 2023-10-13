أخضر اليد يواجه العربي القطري وديًّا تأهُّبًا للآسيوية

يخوض المنتخبُ السعودي لكرة اليد، يوم غد السبت 14 أكتوبر 2023م؛ مواجهتَه الودية الأولى أمام فريق العربي القطري، في معسكره التدريبي المقام حاليًّا في مدينة الدوحة القطرية، وذلك عند الساعة "6:00" مساءً، على صالة نادي الدحيل.
وتأتي هذه المباراة ضمن برنامج استعدادات أخضر اليد للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"؛ إذ يستمرّ المعسكر حتى تاريخ 17 أكتوبر الجاري، على أن تقام التصفيات خلال الفترة "18 – 28" أكتوبر 2023م في قطر.
ويؤدّي الأخضرُ الحصصَ التدريبية منذ وصوله المعسكر على فترتين صباحية ومسائية، بمشاركة 24 لاعبًا، تحت قيادة المدير الفني الآيسلندي "إرلينغور ريتشاردسون".
وتنطلق التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" في قطر خلال الفترة من "18 – 28" أكتوبر 2023م.
ويأتي الأخضر في المجموعة الأولى من التصفيات، إلى جوار منتخبات: الإمارات، وقطر، وكوريا الجنوبية، والصين، والهند.